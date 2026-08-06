¿Qué Día Cierra Solicitud de Cambio de Escuela y Turno SAID 2026? Fecha Límite de Segunda Fase

Este jueves 6 de agosto dio inicio la etapa para solicitar el cambio de escuela o de turno de tu hijo para el nivel preescolar, primaria o secundaria del Estado de México, por eso acá te decimos qué día termina la segunda etapa de SAID 2026 en el Edomex, pues la plataforma va a estar abierta solo unos días.

Con el inicio de la segunda fase de las preinscripciones 2026 en Edomex, en una nota ya te dijimos cómo solicitar el cambio de turno o escuela en la plataforma SAID y los pasos que debes seguir para sacar la clave CCT del plantel en el que te interesa inscribir a tu hijo o hija.

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¿Qué día cierra la solicitud de cambio de escuela o turno SAID 2026?

Hay dos fechas límite para hacer el cambio, esto depende del grado que va a cursar tu hijo o hija en el ciclo escolar 2026-2027. Por un lado están los de grados intermedios y por el otro quienes tuvieron que hacer su preinscripción SAID porque van a entrar a un nuevo nivel educativo. Para ambos casos, el trámite termina estos días:

Miércoles 12 de agosto 2026 : Aplica para alumnas y alumnos que requieran traslado entre escuelas públicas de grados intermedios; así como para quienes cursan sus estudios en escuelas particulares y desean incorporarse a una escuela pública en dichos grados.

Miércoles 19 de agosto 2026: Es para alumnas y alumnos que realizaron el trámite ordinario de preinscripción en el SAID y cuentan con folio de asignación, pero buscan un cambio de escuela.

¿Cuándo termina la segunda fase SAID 2026?

La segunda fase va a llegar a su fin en el momento en que termine el plazo de las preinscripciones extemporáneas para preescolar, primaria secundaria del Edomex, trámite que va a empezar el próximo jueves 20 y acaba el miércoles 26 de agosto 2026.

Con toda esta información y fechas, los padres de familia y alumnos de educación básica ya saben cuánto tiempo tienen para hacer el cambio de escuela, turno o para realizar su preinscripción extemporánea en SAID Edomex, para el ciclo escolar 2026-2027.

AO