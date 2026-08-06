Educación

¿Qué Día Cierra Solicitud de Cambio de Escuela y Turno SAID 2026? Fecha Límite de Segunda Fase

Ya puedes hacer el cambio de turno o escuela de tu hijo para preescolar, primaria o secundaria en el Edomex, pero date prisa que la segunda fase del SAID 2026 dura poco

Qué día cierra la segunda fase SAID 2026 fecha límite para solicitar cambio de escuela o turno EdomexLa segunda fase SAID 2026 también abre las preinscripciones extemporáneas en Edomex. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+