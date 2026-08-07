USICAMM Confirma Falla al Aplicar Exámenes Incorrectos a Docentes en Coahuila

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) aceptó una falla en la aplicación de los exámenes para la Promoción Horizontal 2026. Varios docentes denunciaron que recibieron una prueba que no correspondía a su función, lo que generó inconformidad e incertidumbre entre los participantes.

Tras las quejas, la dependencia envió un correo electrónico a los maestros afectados para reconocer que el examen aplicado durante la sesión matutina no era el correspondiente. Con este mensaje, la USICAMM confirmó oficialmente el error en la asignación de las evaluaciones.

Como medida para atender la situación, la autoridad informó que los docentes que no pudieran presentar el examen correcto esa misma tarde tendrían una nueva oportunidad el próximo 9 de agosto a las 9:00 de la mañana. Asimismo, aclaró que no será necesario levantar una incidencia para acceder a la reaplicación.

Secretaría de Educación de Durango presenta calendario escolar 2026-2027

La Secretaría de Educación de Durango informó que ya se encuentra listo el calendario correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

El calendario contempla un total de 185 días para educación básica, además de la entrega de cerca de 365 mil uniformes, útiles escolares y libros de texto gratuitos desde el primer día de clases.

También incluye ocho sesiones de Consejo Técnico Escolar, tres periodos de evaluación y los días inhábiles establecidos por la autoridad educativa.

El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto. Dos semanas antes, directivos, docentes y autoridades educativas participarán en cursos de formación y actividades de preparación.