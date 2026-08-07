Educación

USICAMM Confirma Falla al Aplicar Exámenes Incorrectos a Docentes en Coahuila

USICAMM confirmó que aplicó exámenes incorrectos a maestros durante la Promoción Horizontal 2026.

USICAMM Confirma Falla al Aplicar Exámenes Incorrectos a Docentes en CoahuilaLa dependencia envió un correo a los maestros afectados para reconocer que el examen no era el correcto. Foto: N+

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USICAMM confirma fallo en exámenes de Promoción Horizontal 2026. Docentes recibirán nueva fecha para presentar la prueba correcta.

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