Homicidios

Inician Trámites de Custodia de Menor Sustraído Después de Multihomicidio en Saltillo

Autoridades informaron que ya iniciaron los trámites para transferir la custodia del menor, quien fue sustraído durante el ataque armado que dejó tres personas sin vida en Saltillo.

Inician Trámites de Custodia de Menor Sustraído Después de Multihomicidio en SaltilloEl menor se encuentra bajo resguardo de la PRONNIF. Foto: N+

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Inician trámites para la custodia del menor sustraído tras multihomicidio en la colonia Espinoza en Saltillo

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