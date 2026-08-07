Inician Trámites de Custodia de Menor Sustraído Después de Multihomicidio en Saltillo

Tras los hechos ocurridos en la colonia Espinoza en Saltillo, donde el exoficial Chad "N" presuntamente privó de la vida a tres personas y sustrajo a un menor de su vivienda, el niño ya se encuentra bajo el resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Las autoridades informaron que ya iniciaron los procedimientos correspondientes para que la custodia del menor pueda ser transferida al hermano de una de las víctimas.

Se espera que en los próximos días se confirme la resolución del proceso, lo que permitiría que el menor sea reintegrado a su núcleo familiar cercano, una vez que concluyan las investigaciones correspondientes.

Juez ordena aprehensión contra Chad "N" por feminicidio y homicidio en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que un juez de control giró una orden de aprehensión contra Chad "N", señalado como probable responsable de los delitos de feminicidio y homicidio calificado dentro de la causa penal 547/2026-JEVF.

El imputado fue detenido el pasado martes 4 de agosto en el Puente Internacional II de Piedras Negras, cuando presuntamente intentaba ingresar a Estados Unidos con su hijo de tres años, quien había sido sustraído después de la agresión registrada en un negocio familiar ubicado en la colonia Espinoza Mireles de Saltillo.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque ocurrió tras una discusión, donde tres personas perdieron la vida y una mujer resultó lesionada por arma de fuego.