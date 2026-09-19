Homicidios

Dos Personas Fueron Asesinadas Dentro de Una Casa en la Progreso Industrial en Salamanca

Vecinos de la calle Emeterio Valencia dieron aviso a las autoridades sobre el suceso al escuchar las detonaciones por arma de fuego

Dos Personas Fueron Asesinadas Dentro de Una Casa en la Progreso Industrial en Salamanca.Dos Personas Fueron Asesinadas Dentro de Una Casa en la Progreso Industrial en Salamanca. Foto: N+

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargan de realizar las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a las víctimas fatales.

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