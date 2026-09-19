El pasado viernes dos personas fueron víctimas de un ataque armado en la colonia Progreso Industrial en Salamanca, Guanajuato.

Los hechos se registraron dentro de un domicilio ubicado en la colonia Progreso Industrial, por lo que habitantes de la zona al percatarse de las detonaciones llamaron a la Central de Emergencias 911.

Elementos de diversas corporaciones arribaron a la calle Emeterio Valencia en el tramo que se encuentra entre las avenidas Progreso e Insurgentes, donde se desplegó un operativo de seguridad.

Paramédicos desde su llegada le tomaron los signos vitales al hombre que presentaba varios impactos por arma de fuego, confirmando que ya no contaba con vida, dando aviso a las autoridades estatales.

Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona, mientras agentes de la Fiscalía Estatal del Estado de Guanajuato realizaron las investigaciones y el levantamiento de los cuerpos.

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Hasta ese momento, las víctimas no habían sido identificadas y se desconocía el móvil del ataque. No se reportaron personas detenidas.