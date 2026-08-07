Aspirantes de la UNAM Conocerán Este Viernes Cuándo, Dónde y a Qué Hora Aplicarán Examen Control

Las y los aspirantes que buscan ingresar a una licenciatura de la UNAM podrán consultar la tarde de este viernes 7 de agosto la información referente a su cita para la aplicación de la prueba de control.

Para ello, deberán ingresar al portal 'Tu sitio' en donde encontrarán el día, la hora y la sede asignados para realizar el examen, así como la documentación requerida.

En caso de duda, la institución puso a disposición de los aplicantes el siguiente correo electrónico: concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.

Cabe recordar que el examen de control se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de agosto, y se aplicará en cuatro sedes: León, Oaxaca, Tijuana y la Ciudad de México.

¿Por qué se aplicará un examen de control?

Luego de que se difundiera información sobre la presunta existencia de trampas durante el examen de admisión al nivel licenciatura de la UNAM, la institución conformó un equipo técnico para revisar los resultados.

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, presidida por Eduardo Bárzana García, detectó un incremento estadístico atípico en los aciertos obtenidos por los aspirantes durante el examen de admisión, aplicado de forma completamente en línea.

Ante ello, la UNAM aceptó la recomendación de aplicar un examen de control presencial, que el rector Leonardo Lomelí Vanegas aclaró que no es un nuevo examen, sino un ejercicio adicional para garantizar que las personas aceptadas realizaron un esfuerzo real y no recibieron ayuda indebida.

¿Quiénes tendrán la oportunidad de realizar la prueba?

La comisión informó que los alumnos convocados para realizar la prueba control no están acusados de hacer trampa, sino que tienen un lugar para confirmar su lugar en la máxima casa de estudios.

En total, 58 mil aspirantes aplicarán el examen, a partir de la siguiente división:

Cerca de 22 mil aspirantes que ya habían recibido un aviso de selección en la convocatoria 2026 mediante el examen original.

Aspirantes que obtuvieron, en el examen original, un número de aciertos igual o superior al menor de los aciertos mínimos que permitió el ingreso, por programa, plantel y modalidad, entre 2021 y 2026.

Finalmente, la UNAM informó que asumirá el costo de la aplicación del examen de control, por lo que los aspirantes no deberán desembolsar nada para tener acceso a la prueba.

Con información de N+

ICM