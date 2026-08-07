Educación

Aspirantes de la UNAM Conocerán Este Viernes Cuándo, Dónde y a Qué Hora Aplicarán Examen Control

A través de un portal oficial, los convocados para aplicar la prueba conocerán el día, la hora y la sede que les fueron asignados

Vista de la Torre de Rectoría de la UNAM en Ciudad UniversitariaVista de la Torre de Rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria. Foto: Cuartoscuro

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¿Examen de control en la UNAM? Este viernes, aspirantes sabrán detalles de su cita. La medida busca garantizar un ingreso justo tras sospechas de irregularidades en el examen original.

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