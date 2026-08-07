Seguridad

Aseguran 350 Tortugas en el Aeropuerto de Matamoros; Investigan Presunto Tráfico Ilegal

Tras un operativo en el aeropuerto de Matamoros, 350 tortugas quedaron bajo resguardo de especialistas, luego de ser detectadas en un envío.

Aseguran 350 Tortugas en el Aeropuerto de Matamoros; Investigan Presunto Tráfico IlegalAseguran 350 Tortugas en el Aeropuerto de Matamoros; Investigan Presunto Tráfico Ilegal. Foto: N+

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350 tortugas aseguradas en Matamoros por tráfico ilegal. Estas especies estaban destinadas al consumo humano.

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