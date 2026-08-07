Un total de 350 tortugas aseguradas en un presunto caso de tráfico ilegal permanecen bajo resguardo de un centro de rescate tras ser detectadas en un paquete enviado en el aeropuerto internacional en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

"El tráfico ilegal de especies sigue latente y, como dato curioso, una persona asiática envió 350 tortugas a Matamoros desde el aeropuerto de la Ciudad de México y aterrizaron aquí cuando llegan al aeropuerto de Matamoros. Se le da aviso a la Profepa y la Profepa nos las entregó", Elias Ibarra, Conibio Global A.C.

Aseguran 350 Tortugas en el Aeropuerto de Matamoros; Investigan Presunto Tráfico Ilegal. Foto: Elías Ibarra

Las tortugas rescatadas iban destinadas presuntamente a consumo humano en Estados Unidos



Personal de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Profepa realizaron una inspección para supervisar las condiciones en las que permanecen los ejemplares. El médico veterinario Elías Ibarra informó que presuntamente las tortugas iban destinadas al consumo humano.

"Es triste, porque esas tortugas, el objetivo era enviarlas a Estados Unidos para consumo humano. Entonces esas tortugas están bajo nuestro resguardo, donde en los próximos días o semanas vamos a liberarlas. El objetivo, como son silvestres, su distribución más cercana es hacia la biosfera del cielo", Elias Ibarra, Conibio Global A.C.

De acuerdo con el especialista, el tráfico ilegal de especies es una situación que se sigue registrando en México, por lo que el trabajo de resguardo, atención y protección continúa.