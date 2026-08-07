Seguridad

Caen Más Miembros de La Unión Tepito: SSC Anuncia Captura de Juliana “N” y Julián “N” en CDMX

Policías de la CDMX, en coordinación con fuerzas federales, catean domicilio en la alcaldía Miguel Hidalgo y detienen a dos personas

Detenidos durante cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. Foto: SSCDetenidos durante cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. Foto: SSC

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SSC y fuerzas federales detienen a dos miembros de La Unión Tepito en Miguel Hidalgo. Armas y drogas decomisadas. ¿Qué sigue para la seguridad en CDMX?

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