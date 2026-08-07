Caen Más Miembros de La Unión Tepito: SSC Anuncia Captura de Juliana “N” y Julián “N” en CDMX

Fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un hombre y una mujer identificados como presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito, responsables de la comercialización de diversas drogas.

La detención se llevó a cabo durante el cateo a una vivienda en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde los agentes además aseguraron dos armas largas y bolsas con probables narcóticos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

“Los detenidos al parecer forman parte de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos y extorsión”, indicó.

Según información oficial, se trata de Juliana “N”, de 22 años de edad, y Julián “N”, de 55 años.

Almacenamiento de armas y comercialización de drogas

La SSC narró que uniformados tomaron conocimiento de un predio donde posiblemente se almacenaban armas y comercializaban drogas, por lo que implementaron estrategias de vigilancias fijas y móviles.

Tras obtener datos de prueba suficientes y entregarlos al Ministerio Público, un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio otorgó la orden de cateo a los inmuebles identificados en las indagatorias.

Así, se implementó un operativo de personal de la SSC, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

Así fue la detención en Miguel Hidalgo

Los agentes acudieron al predio ubicado en la calle Lago Chapala, de la colonia Anáhuac Primera Sección, y detuvieron a las dos personas.

Además, aseguraron dos armas largas color negro y tres cargadores de plástico para arma larga del mismo color, además de un arma corta con seis cartuchos útiles.

También decomisaron tres bolsas de plástico transparentes con una sustancia sólida cristalina con las características de la metanfetamina, 100 dosis de la misma sustancia, una bolsa de plástico con aproximadamente un kilogramo de aparente marihuana, 100 dosis del mismo vegetal y tres teléfonos celulares.

Ante ello, el domicilio quedó sellado y bajo resguardo policial; mientras que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Célula generadora de violencia

La SSC indicó que, tras realizar un cruce de información, se supo que ambos detenidos posiblemente forman parte de una célula delictiva generadora de violencia que opera principalmente en la zona centro de la capital del país, dedicada a la venta y distribución de narcóticos y extorsión.

“La SSC y la FGJ, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, refrendan su compromiso de continuar con las investigaciones conjuntas y en coordinación con instancias del Gobierno de México, así como con el intercambio de información que lleven a identificar a los generadores de violencia que causan daño y atentan contra la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la Ciudad de México”, agregó.

SPB