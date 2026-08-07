Accidentes

Tráiler Choca y Lesiona a Motopatrullero en Veracruz; La Unidad Circulaba en Sentido Contrario

Un accidente se reportó en Orizaba este viernes. Ahí un tráiler que circulaba en sentido contrario impactó a un agente vial cuando le marcaba el alto. El Operador siguió con su camino.

Agente vial marca el alto a tráiler que circulaba en sentido contrario y es embestido por el conductorAgente vial marca el alto a tráiler que circulaba en sentido contrario y es embestido por el conductor. Foto: N+

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Policía vial resulta lesionado tras ser atropellado por un tráiler en sentido contrario en calles de Orizaba. El conductor fue detenido.

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