Tráiler Choca y Lesiona a Motopatrullero en Veracruz; La Unidad Circulaba en Sentido Contrario

Un elemento de la Policía Vial de Orizaba resultó lesionado la mañana de este viernes 7 de agosto, luego que la moto patrulla en la que circulaba fuera impactada por un tráiler que se metió en sentido contrario.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Salvador Díaz Mirón y Rafael Moreno de la colonia Benito Juárez de Orizaba, cuando el elemento detectó la pesada unidad en sentido contrario y al marcarle el alto chocó la moto y siguió su trayecto, dejando al agente vial lesionado.

Metros adelante el operador de la unidad de carga pesada fue intervenido y puesto a disposición de las autoridades. En el sitio del accidente el lesionado fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil quienes acudieron como primeros respondientes y se encargaron de brindarle los primeros auxilios y proceder a su traslado a un hospital y se desconoce su estado de salud.