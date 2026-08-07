Accidentes

Muere Hombre en Accidente Volcadura de Tractocamión en Autopista Premier

Un hombre murió luego de que volcara un tractocamión que transportaba carbón en la carretera federal 57.

Muere Hombre en Accidente Volcadura de Tractocamión en Autopista PremierEl tractocamión volcó a la altura del kilómetro 29 en dirección de sur a norte. Foto: Protección Civil de Allende

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