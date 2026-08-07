Muere Hombre en Accidente Volcadura de Tractocamión en Autopista Premier

Un hombre perdió la vida durante la volcadura de un tractocamión que transportaba carbón, registrada la mañana de este viernes sobre la Autopista Premier, en el tramo de la carretera federal 57 Nueva Rosita-Allende.

El accidente fue reportado alrededor de las 6:00 horas a través del sistema de emergencias 911, donde se informó que un tractocamión con dos góndolas se había volcado a la altura del kilómetro 29, en dirección de sur a norte.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Allende, quienes confirmaron que la pesada unidad se encontraba volcada.

Durante la inspección, un hombre que permanecía a un costado de la carretera hizo señas a los cuerpos de emergencia para alertarlos sobre la presencia de una persona atrapada debajo de la cabina.

La víctima hasta el momento no ha sido identificada

Los rescatistas localizaron a un hombre en posición boca abajo, con la pierna derecha atrapada bajo la cabina del tractocamión. La víctima fue identificada como Adrián Rodríguez.

Hasta el momento se desconoce su edad y domicilio, ya que no fueron localizadas pertenencias en el sitio debido a que la cabina quedó totalmente aplastada tras la volcadura.

Hombre muere en accidente sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez

En otro fatal accidente, un motociclista de 30 años, identificado como Alberto "N", perdió la vida durante la madrugada del 5 de agosto sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez, a la altura de la comunidad de Competencia, en el municipio de Gómez Palacio. De acuerdo con los primeros reportes, fue embestido por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar tras el accidente.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.