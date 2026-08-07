Incendio Consume Casa de Adulto Mayor en Colonia Presidentes de Piedras Negras

Un incendio consumió una vivienda la tarde de ayer en la colonia Presidentes, dejando cuantiosos daños materiales y a un adulto mayor prácticamente sin patrimonio, luego de que el fuego destruyera gran parte de sus pertenencias.

Al momento del siniestro no había personas al interior del domicilio, lo que evitó que se registraran lesionados. Sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente, por lo que elementos del Departamento de Bomberos acudieron de inmediato para combatir el fuego y establecer un perímetro de seguridad, evitando que el incendio alcanzara las viviendas contiguas. Luego de varios minutos de labores, los rescatistas lograron controlar y sofocar el incendio, mientras las autoridades realizaron una inspección para determinar las posibles causas del siniestro.

En otro hecho de un adulto mayor se registró en La Laguna, donde elementos de Protección Civil brindaron apoyo a una mujer que fue localizada desorientada y en situación de vulnerabilidad en el municipio de San Pedro.

Abandonan a mujer de 75 años en silla de ruedas en La Laguna

Elementos de Protección Civil de San Pedro auxiliaron a una mujer en silla de ruedas que presuntamente fue abandonada por un taxista en la colonia Valparaíso.

La mujer, identificada como Sofía, de 75 años, se encontraba desorientada y resguardándose debajo de un matorral. Personal de Protección Civil contactó a sus familiares, quienes la trasladaron a su vivienda en la colonia La Villa.