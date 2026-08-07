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Incendio Consume Casa de Adulto Mayor en Colonia Presidentes de Piedras Negras

Un incendió consumió lo que era el hogar de un adulto mayor en la colonia Presidentes de Piedras Negras

Un incendió consumió lo que era el hogar de un adulto mayor en la colonia Presidentes de Piedras NegrasLas llamas del incendio se propagaron rápidamente en la colonia Presidentes de Piedras Negras. Foto: N+

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Las llamas del incendio se propagaron rápidamente en la colonia Presidentes de Piedras Negras

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