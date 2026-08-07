Accidentes

Se Abre Socavón en Av. Valle del Cedro; Grúa Cae en el Hundimiento en Ciudad Juárez

Una grúa cayó dentro de un enorme socavón en el fraccionamiento Misiones del Real, Juárez. Es el segundo hundimiento registrado en pocos días.

Una grúa cayó en un agujero sobre la Av. Valle del Cedro.Una grúa cayó en un agujero sobre la Av. Valle del Cedro. Foto: N+

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Un socavón en Av. Valle del Cedro atrapó una grúa en Ciudad Juárez. Es el segundo en días.

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