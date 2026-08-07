Se Abre Socavón en Av. Valle del Cedro; Grúa Cae en el Hundimiento en Ciudad Juárez

Un socavón se registró en Ciudad Juárez, sobre la avenida Valle del Cedro, en el cruce con la calle Emilio Pacheco, dentro del fraccionamiento Misiones del Real, donde una grúa quedó atrapada tras el repentino hundimiento del pavimento.

El incidente ocurrió cuando el enorme agujero se abrió de manera inesperada, provocando que una grúa para colocación de cemento cayera al interior del socavón.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia y autoridades acudieron al lugar para atender la situación y resguardar la zona, con el fin de evitar nuevos incidentes.

Es el segundo socavón reportado en pocos días

Este nuevo hundimiento se presenta apenas unos días después de que otro socavón sorprendiera a automovilistas en un sector distinto de Ciudad Juárez.

En ese caso, una camioneta terminó con la parte frontal dentro del agujero luego de que el pavimento colapsara de forma repentina.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el nuevo socavón ni si el incidente dejó personas lesionadas.