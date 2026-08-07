Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia Junto al Periférico Camino Real de Cd. Juárez

El cuerpo de un hombre fue localizado sin vida la mañana de este viernes a un costado del Periférico Camino Real, en el poniente de Ciudad Juárez, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al cruce del Camino Real y Pavo Real, en la colonia Pánfilo Natera, donde confirmaron el hallazgo de la víctima.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba en un área de terracería, a aproximadamente un metro de la vialidad. Vestía camisa, short y tenis de color negro.

La víctima tenía lesiones de arma de fuego

Los primeros reportes señalan que la víctima presentaba lesiones que podrían haber sido ocasionadas por arma de fuego; sin embargo, será la autoridad investigadora la que determine la causa exacta del fallecimiento.

La zona fue acordonada para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes e inició las investigaciones para establecer la identidad del hombre y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.