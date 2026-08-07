Homicidios

Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia Junto al Periférico Camino Real de Cd. Juárez

Un hombre fue hallado sin vida y con heridas de bala junto al Periférico Camino Real, en Juárez. Elementos de la SSPM resguardaron la zona.

Localizan a un hombre sin vida junto al Camino Real en Ciudad JuárezLocalizan a un hombre sin vida junto al Camino Real en Ciudad Juárez. Foto: N+

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Hallan cuerpo con huellas de violencia en Ciudad Juárez. La víctima presentaba heridas de bala. Autoridades investigan.

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