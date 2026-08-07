Accidentes

Explota Tanque de Gas y Deja a Persona Grave en Parajes del Sur de Ciudad Juárez

Una explosión por un tanque de gas en Parajes del Sur dejó a un hombre con quemaduras en el 70% del cuerpo; fue hospitalizado.

La víctima resultó con quemaduras en el 70% del cuerpoLa víctima resultó con quemaduras en el 70% del cuerpo. Foto: N+

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Explosión de tanque de gas en Parajes del Sur deja a un hombre con quemaduras graves. Autoridades investigan causas del accidente.

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