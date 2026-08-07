Explota Tanque de Gas y Deja a Persona Grave en Parajes del Sur de Ciudad Juárez

Un hombre resultó con quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 70 por ciento de su cuerpo tras la explosión de un tanque de gas al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Parajes del Sur, en Ciudad Juárez.

El accidente ocurrió la tarde del jueves en el cruce de las calles Paso de Patria y Campo Grande, donde el estallido generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Hombre lesionado es hospitalizado

Paramédicos y personal de rescate acudieron al lugar para atender a la persona lesionada, quien posteriormente fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Tras controlar la situación, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer si el incidente fue consecuencia de alguna falla en el equipo o de otra condición que haya originado el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado nuevos detalles sobre el estado de salud de la persona lesionada ni los resultados preliminares de la investigación.