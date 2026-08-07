Accidentes

Un Padre y su Hijo Fueron Atropellados por un Camión en Puebla: El Joven Murió

El chofer de la pesada unidad salió de una calle de terracería sin precaución y embistió de frente a los ciclistas.

Los ciclistas fueron impactados por un camión cuyo chofer huyó.Los ciclistas fueron impactados por un camión cuyo chofer huyó. Foto: Facebook Primero Tehuacán

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Tragedia en Puebla: un adolescente de 15 años muere atropellado por un camión en Tehuacán. El conductor huyó del lugar.

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