Un Padre y su Hijo Fueron Atropellados por un Camión en Puebla: El Joven Murió

Un adolescente de 15 años perdió la vida y su padre resultó herido después que un camión tipo torton los atropelló mientras circulaban en bicicleta sobre la ciclopista del Bulevar Socorro Romero Sánchez en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El camión salió de una calle de terracería para incorporarse al bulevar. Presuntamente, el operador no respetó la preferencia de paso e impactó de frente a los ciclistas. El conductor de la pesada unidad escapó para evadir responsabilidad.

Muere ciclista adolescente atropellado por un camión en Tehuacán

El menor identificado como Alejandro, quedó atrapado debajo del torton, mientras que el padre del joven fue trasladado a un hospital para valoración médica.

Paramédicos confirmaron que el menor había muerto. Foto: Facebook Primero Tehuacán

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana, delegación Tehuacán, acudieron al sitio para brindar auxilio, sin embargo, tras valorar al adolescente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y Tránsito acordonaron la zona y cerraron circulación sobre el Bulevar Socorro Romero Sánchez mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR