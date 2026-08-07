Accidentes

Muere Motociclista, Chocó y Fue Atropellado por un Tráiler en el Ecobulevar de León

Motociclista muere al ser atropellado por un tráiler, después de haber chocado contra otra moto en el ecobulevar de San Francisco del Rincón - León, el conductor del tráiler huyó.

Motociclista Muere Tras Chocar y Ser Atropellado por un Tráiler en León, Guanajuato.Motociclista Muere Tras Chocar y Ser Atropellado por un Tráiler en León, Guanajuato. Foto: N+

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Un motociclista pierde la vida en el ecobulevar San Francisco del Rincón - León tras un choque y ser atropellado por un tráiler que no se detuvo. Autoridades investigan los hechos.

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