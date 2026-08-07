Muere Motociclista, Chocó y Fue Atropellado por un Tráiler en el Ecobulevar de León

Un motociclista falleció la tarde de este jueves 6 de agosto, tras un accidente en el ecobulevar San Francisco del Rincón – León, a la altura de la comunidad La Reserva.

Donde alrededor de las 18:00 horas, en el retorno que conecta con el camino empedrado hacia la colonia Cumbres de La Gloria, colisionó por alcance con otra motocicleta.

Motociclista después de chocar, fue atropellado por un tráiler

Lo que causó que cayera al pavimento y fuera arrollado por un tráiler que continuó su marcha sin detenerse, autoridades realizaron un operativo de búsqueda, sin resultados positivos.

Foto: N+

La víctima viajaba en una unidad roja con placas H7J94G de Guanajuato y, aunque automovilistas alertaron al 911, paramédicos confirmaron el deceso en el lugar.

Se desconoce la edad, el nombre y origen de la víctima

La identidad y edad del conductor permanecen sin confirmar de manera oficial; la zona quedó parcialmente cerrada, lo que generó congestionamiento vehicular.

Mientras elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Bomberos se encargaron de atender la emergencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja 2 Heridos Intento de Ejecución en Juárez

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato procesaron la escena y recabaron testimonios para darle apertura a una carpeta de investigación.

Finalmente, agentes ministeriales y personal de la unidad de traslado de indicios realizaron el levantamiento del cuerpo para su envío al SEMEFO a realizar una necropsia de ley.