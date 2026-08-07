Salud

México Manda Mensaje por Brote de Ciclosporiasis y Dice Cómo Evitar Diarrea Explosiva

La Secretaría de Salud confirma 33 casos de ciclosporiasis, en México

David Kershenobich, titular de la Secretaría de SaludDavid Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, en la conferencia mañanera del 7 de agosto 2026. Foto: Presidencia

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¿Sabes cómo evitar la ciclosporiasis? La SSa confirma 33 casos y comparte consejos para prevenir la diarrea explosiva. Infórmate y cuida tu salud.

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