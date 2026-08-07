México Manda Mensaje por Brote de Ciclosporiasis y Dice Cómo Evitar Diarrea Explosiva

La Secretaría de Salud (SSa) envió un mensaje a la población mexicana ante los casos confirmados de ciclosporiasis y dio una serie de recomendaciones para evitar la infección, que causa diarrea explosiva.

En la conferencia mañanera de hoy, 7 de agosto de 2026, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, confirmó que en el país se han registrado 33 casos de ciclosporiasis, al corte del 31 de julio de 2026, y señaló que no hay personas fallecidas por la infección intestinal.

En México, los 33 casos confirmados de ciclosporiasis equivalen a 0.00002% de incidencia en la población, explicó Kershenobich.

“Queremos mandar un mensaje de tranquilidad, que no tenemos brote activo de ciclosporiasis, en nuestro país”, afirmó el secretario de Salud.

Kershenobich apuntó que el Gobierno del país seguirá “informando con transparencia, con evidencia científica y trabajando para proteger la salud de todas y todos los mexicanos”.

¿Qué es ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito conocido como Cyclospora cayetanensis.

Existen varios tipos de Cyclospora y solo la Cyclospora cayetanensis afecta a los humanos.

La Cyclospora cayetanensis se presenta comúnmente entre los meses de mayo y agosto de cada año, en casi todos los países del mundo, por condiciones climáticas como la humedad, que permite el crecimiento del parásito.

La ciclosporiasis es un problema multifactorial: el cambio climático aumenta la frecuencia de la infección.

No se transmite entre personas.

Los análisis comunes de excremento no reportan la presencia de Cyclospora cayetanensis; para detectarla, se requieren pruebas específicas como PCR.

La enfermedad es tratable y se caracteriza por su baja mortalidad.

Síntomas de ciclosporiasis

Los síntomas inician entre 2 y 14 días después de consumir alimentos o agua contaminados, señaló el secretario de Salud y son los siguientes:

Diarrea explosiva.

Pérdida de apetito.

Dolor de abdomen.

Náuseas o vómito.

Debilidad.

Inflamación intestinal.

Presencia de gases.

Cansancio.

Fiebre.

Pérdida de peso.

Recomendaciones para evitar diarrea explosiva

Lavar las frutas y verduras con agua limpia y potable antes de consumirlas, pelarlas o cocinarlas.

Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de preparar alimentos, de comer y después de usar el baño.

Consumir agua potable o hervida.

El secretario de Salud indicó que autoridades de México mantienen comunicación y coordinación con Estados Unidos y Reino Unido, luego de los casos reportados en ambos territorios, para así conocer cómo evoluciona la ciclosporiasis en el mundo.

RMT