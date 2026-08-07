Salud

Investigan Planta Empacadora de Chiles Jalapeños en Nuevo León por Brote de Salmonella

Autoridades sanitarias de Estados Unidos señalan a la planta como posible fuente de un brote de salmonelosis que ya ha enfermado a 345 personas en 27 estados de ese país

Chiles jalapeños. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoChiles jalapeños. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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