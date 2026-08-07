Investigan Planta Empacadora de Chiles Jalapeños en Nuevo León por Brote de Salmonella

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), inició una investigación en una planta empacadora de chiles jalapeños en Nuevo León, luego de que autoridades sanitarias de Estados Unidos la señalaran como posible fuente de un brote de salmonelosis que ya ha enfermado a 345 personas en 27 estados de ese país.

¿Por qué la Cofepris investiga la planta de chiles?

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Salud, el 31 de julio de 2026 la FDA (notificó a Cofepris y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) sobre un brote de salmonelosis presuntamente relacionado con chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors.

El 5 de agosto, México recibió una actualización del caso por parte del CDC, cuya investigación y toma de muestras continúan en curso. Mediante el análisis de rastreo y el diagrama de distribución de la cadena de suministro, la FDA identificó como posible origen a un empacador en Nuevo León y a productores en el estado de Sinaloa, en México.

¿Qué labores realiza la Cofepris en la planta de Nuevo León?

Por esta razón, Cofepris inició de manera inmediata una visita a la unidad de empaque en Nuevo León a partir del 5 de agosto. Durante esta inspección se evalúa la trazabilidad del producto y se identifican posibles factores de riesgo sanitario. Las autoridades están tomando muestras del producto para la determinación de E. coli y Salmonella spp.

De forma paralela, el Senasica, con la información compartida por la FDA, realiza acciones de verificación en unidades de producción certificadas bajo los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC).

AMP