Las labores de búsqueda para localizar a Violeta y Melissa se extendieron hasta Puerto Vallarta, municipio en el que presuntamente trabajarían como meseras. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas confirmó que los operativos para dar con su paradero se realizan en conjunto con la Policía del Estado y el C5.

La Comisaría de Puerto Vallarta, incluso, ha ayudado en las acciones de rastreo y en la pega de las fichas de búsqueda de las amigas.

Blanca Trujillo Cuevas, vicefiscal en Personas Desaparecidas, compartió: "Se presume que pudieron trasladarse en transporte público y haber arribado a la Central Camionera de Puerto Vallarta; es ahí en donde se pierde el contacto con ellas, pero estaremos trabajando tanto en la ZMG, como en Acatlán y en Puerto Vallarta".

¿Qué se sabe sobre los motivos de la desaparición de las jóvenes?

Aunque una de ellas anteriormente ya había abandonado su hogar por motivos laborales, no descartaron que se pudiera tratar de un caso más de reclutamiento.

Blanca Trujillo Cuevas, vicefiscal en Personas Desaparecidas, añadió: "Lo ideal es localizarlas para poder tener mucha claridad de qué es lo que hayan vivido en los días en los que estuvieron desaparecidas".

Violeta Alejandra Santana y Melissa Anhí Carranza Contreras, ambas originarias de Acatlán de Juárez, desaparecieron el 27 de julio.

Tras salir de sus hogares, sus familiares y amigos perdieron todo tipo de comunicación con ellas.