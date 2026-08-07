Desaparecidos

Las Labores de Búsqueda para Localizar a Violeta y Melissa se Extendieron Hasta Puerto Vallarta

Luego de que las investigaciones apuntaran a que aceptaron un trabajo en Puerto Vallarta, las labores de búsqueda de Violeta y Melissa se extendieron hasta ese municipio

Continúa la búsqueda de las dos jóvenesAmplían la búsqueda de las dos jóvenes desaparecidas. Foto: N+

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Violeta y Melissa desaparecieron tras salir de Acatlán. La búsqueda ahora se centra en Puerto Vallarta.

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