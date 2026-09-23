Salud

Detectan 60 Nuevos Casos de VIH en Matamoros Durante el Primer Semestre de 2026

Actualmente, 680 pacientes reciben atención especializada y se brinda seguimiento a cuatro menores, ante este panorama, las autoridades a realizarse pruebas de manera periódica

Detectan 60 Nuevos Casos de VIH en Matamoros Durante el Primer Semestre de 2026Detectan 60 Nuevos Casos de VIH en Matamoros. Foto: N+

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Con 60 nuevos casos de VIH en Matamoros, las autoridades instan a realizar pruebas regulares. 680 pacientes reciben atención, con tratamientos más eficaces disponibles.

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