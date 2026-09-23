Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a realizarse pruebas de detección de VIH de manera periódica, luego de que durante el primer semestre de 2026 se confirmaran alrededor de 60 nuevos casos en Matamoros.

Carlos Alberto Carrillo Garza, responsable del Centro de Atención y Prevención para Enfermedades de Transmisión Sexual y del programa de VIH, informó que actualmente 680 pacientes reciben atención médica especializada.

Explicó que los nuevos casos fueron detectados mediante pruebas rápidas, cuyos resultados reactivos posteriormente fueron confirmados a través de estudios de laboratorio, entre ellos la carga viral.

Del total de pacientes que se encuentran bajo seguimiento, 160 son mujeres. Además, se brinda atención a cuatro menores de edad, hijos de madres portadoras del virus que adquirieron la infección mediante transmisión materno-infantil.

El especialista señaló que uno de los principales retos para la detección oportuna es que una persona puede vivir entre siete y diez años sin presentar síntomas, situación que puede retrasar el diagnóstico y favorecer la transmisión.

Carrillo Garza destacó que actualmente existen tratamientos más eficaces y menos agresivos para las personas que viven con VIH. En muchos casos, el tratamiento consiste en una sola tableta diaria, lo que facilita la adherencia y contribuye a mejorar su calidad de vida.

Ante este panorama, las autoridades de salud mantienen el llamado a realizarse pruebas de detección de manera periódica, principalmente ante cualquier situación que represente un riesgo de exposición al virus.