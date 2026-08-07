Asesinan a Un Hombre en un Local de la Central de Abastos en León; Jugaba Maquinitas

La noche del pasado jueves 6 de agosto, se registró un ataque armado dentro de un local comercial en la Central de Abastos en León, Guanajuato.

El negocio donde se presentaron los hechos se encuentra ubicado en el bulevar Hermanos Aldama en la colonia Ciudad Industrial.

La víctima representaba entre 30 y 40 años de edad

El ataque ocurrió minutos antes de las 8:00 de la noche en el local número 4 del andén M, donde la víctima, de entre 30 y 40 años, fue agredida con al menos cinco disparos por un sujeto que ingresó al negocio y posteriormente huyó.

Foto: N+

Testigos denunciaron los hechos al número de emergencias 911 y al arribar, elementos de la Policía Municipal solicitaron apoyo médico.

Se desconoce la identidad de la víctima y de los atacantes

Paramédicos confirmaron el deceso a causa de las lesiones; por lo que el lugar quedó asegurado mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizó el procesamiento de la escena.

De igual manera, inició las investigaciones y el levantamiento de indicios; el cuerpo de la víctima fue trasladado al SEMEFO para la necropsia y su identificación.

Hasta el momento se desconocen el móvil del ataque y la identidad del fallecido y de los agresores.