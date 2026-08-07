Homicidios

Asesinan a Un Hombre en un Local de la Central de Abastos en León; Jugaba Maquinitas

Un hombre que se encontraba jugando maquinitas, dentro de un local de la Central de Abastos de León, fue asesinado a balazos por hombres que huyeron después de la agresión.

Matan a Balazos a un Hombre Dentro de un Local en La Central de Abastos de León.Matan a Balazos a un Hombre Dentro de un Local en La Central de Abastos de León. Foto: N+

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Un hombre de entre 30 y 40 años fue asesinado a tiros en un local de la Central de Abastos en León, Guanajuato. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

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