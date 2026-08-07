Homicidios

Litzy 'N' Continúa Grave en el Hospital tras Multihomicidio en Saltillo

Litzy 'N', la sobreviviente del multihomicidio ocurrido en la colonia Espinoza, en Saltillo, permanece en estado delicado en la Clínica No. 2 del IMSS.

Litzy 'N' Continúa Grave en el Hospital tras Multihomicidio en SaltilloLitzy permanece a la espera de ser ingresada al quirófano debido a la inflamación que presenta en el cerebro. Foto: N+

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Litzy permanece en estado crítico luego de un multihomicidio presuntamente perpetrado por Chad 'N' en Saltillo.

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Litzy 'N' Sigue Grave tras Multihomicidio en Saltillo