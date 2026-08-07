Litzy 'N' Continúa Grave en el Hospital tras Multihomicidio en Saltillo

Litzy 'N' una de las víctimas del ataque perpetrado por Chad 'N' en la colonia Espinoza en la ciudad de Saltillo, permanece en estado crítico.

En días anteriores, trascendió información que señalaba que la mujer había sido declarada con muerte cerebral e incluso que había sido trasladada a otro hospital; sin embargo, ambas versiones fueron desmentidas. La paciente continúa internada en la clínica No.2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con la información más reciente, Litzy permanece en estado crítico y deberá esperar para ser ingresada a quirófano, debido a la inflamación que presenta en el cerebro.

PRONNIF resguarda a menor sustraído por Chad 'N'

El menor que fue sustraído durante el ataque ocurrido en la colonia Espinoza, en Saltillo, permanece bajo el resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Las autoridades iniciaron el procedimiento legal correspondiente para transferir la custodia del menor al hermano de una de las víctimas.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que un juez de control emitió una orden de aprehensión contra Chad 'N', quien fue señalado como probable responsable de los delitos de feminicidio y homicidio calificado.