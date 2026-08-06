Homicidios

Investigan como Feminicidio Muerte de Mujer localizada con Huellas de Violencia en Mexicali

La víctima, de aproximadamente 35 años, fue localizada en un camino de terracería de la colonia Progreso

Investigan como Feminicidio Muerte de Mujer localizada con Huellas de Violencia en MexicaliInvestigan como Feminicidio Muerte de Mujer localizada con Huellas de Violencia en Mexicali | Foto: N+

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