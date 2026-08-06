Investigan como Feminicidio Muerte de Mujer localizada con Huellas de Violencia en Mexicali

Una mujer de aproximadamente 35 años fue localizada sin vida y con huellas de violencia la noche del martes en la colonia Progreso, en Mexicali, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Río Verde, en un camino de terracería ubicado entre vegetación y en las inmediaciones de viviendas abandonadas.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo de la víctima se encontraba semidesnudo y presentaba lesiones visibles, por lo que autoridades solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes.

Fiscalía investiga posible violencia sexual contra la víctima

Ante las condiciones en las que fue localizada la mujer y las lesiones que presentaba, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio, además de indagar un posible ataque sexual.

Personal especializado procesó la escena para recabar indicios que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar la posible participación de una o más personas.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia para establecer oficialmente la causa de muerte.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada y tampoco se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.