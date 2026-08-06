Asesinan a Mujer de la Tercera Edad para Robarle 90 Pesos en Amozoc, Puebla

Una mujer de la tercera edad perdió la vida durante un asalto registrado la noche del pasado martes 4 de agosto de 2026 mientras caminaba por calles del municipio poblano de Amozoc.

Se trata de Dominga Pérez Comisario, de 84 años de edad, quien era comerciante y vendedora de cemitas en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa y a quien le robaron 90 pesos.

Dominga Pérez Comisario fue asesinada durante asalto en Amozoc, Puebla

Los reportes indican que aproximadamente a las 21:00 horas del martes, un sujeto la abordó para atracarla. Después abandonó el cuerpo en calle 7 Oriente y privada 4 Sur de la colonia 21 de Marzo.

Al sitio llegaron una hora después de los hechos elementos de los cuerpos de seguridad y paramédicos, quienes confirmaron que había perdido la vida por un golpe en la cabeza.

La escena fue acordonada mientras agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizaron los peritajes y el levantamiento del cuerpo. Cabe destacar que familiares y amigos de la mujer de la tercera edad piden esclarecer su homicidio y dar con el responsable.

Esquela de Dominga Pérez Comisario, asesinada en Amozoc, Puebla. Foto: Alberto Tejeda

Hombre fue asesinado a balazos en la colonia Centro de Tenampulco, Puebla

Este jueves 6 de agosto un hombre fue asesinado a balazos cuando circulaba por calles del municipio poblano de Tenampulco con su camioneta color gris, la cual portaba placas de circulación del estado vecino de Veracruz.

De acuerdo a la información recabada, delincuentes lo interceptaron cuando circulaba sobre la calle Manuel Avila Camacho en plena colonia Centro de Tenampulco, a pesar de que a solo unos metros se encontraban dando despensas a adultos mayores.

Con información de Jorge Cea

GMAZ