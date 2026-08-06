Homicidios

Asesinan a Mujer de la Tercera Edad para Robarle 90 Pesos en Amozoc, Puebla

Dominga Pérez Comisario fue interceptada por su presunto homicida en la colonia 21 de Marzo de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa.

Homicidio Mujer Tercera Edad Dominga Pérez Comisario Asalto San Salvador Chachapa Amozoc PueblaMujer de la Tercera Edad Fue Asesinada durante Asalto en Amozoc, Puebla. Foto: Alberto Tejeda

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Una vida arrebatada por 90 pesos: Dominga Pérez, de 84 años, fue víctima de un asalto en Amozoc. Infórmate sobre este suceso.

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