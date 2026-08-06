Una Mujer y sus Dos Hijos Menores de Edad Murieron al Interior de su Casa en Puebla

Una mujer y dos menores fueron encontrados sin vida al interior de una vivienda ubicada en la Avenida de los Técnicos, cerca de la Universidad de la Sierra, en Huauchinango, Puebla.

El reporte al 911 movilizó a elementos de Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, Policía Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento de las tres personas.

El inmueble fue acordonado mientras peritos y agentes ministeriales realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Hallan sin vida a familia de tres integrantes en Huauchinango, Puebla

Los primeros informes identifican a las víctimas como Lizeth Alvarado Cravioto de 40 años de edad y sus hijos, de 8 y 6 años. Se presume que la mujer se desempeñaba como docente en la Universidad de la Sierra, en el mismo municipio.

La mujer y sus dos hijos fueron localizados muertos en su casa. Crédito: Red Periodismo Veraz

Hasta el momento, la posible intoxicación se mantiene como una de las principales líneas de investigación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la investigación y espera los resultados de la necropsia y los dictámenes periciales para determinar la causa del deceso.

Con información de Saraí Mancilla

JAPR