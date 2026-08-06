Accidentes

Una Mujer y sus Dos Hijos Menores de Edad Murieron al Interior de su Casa en Puebla

Lizeth se desempeñaba como maestra en la Universidad de la Sierra de Huauchinango; investigan posible intoxicación.

Paramédicos y Protección Civil confirmaron el fallecimiento de los tres integrantes.Paramédicos y Protección Civil confirmaron el fallecimiento de los tres integrantes. Crédito: Red Periodismo Veraz

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Tragedia en Huauchinango: Una madre y sus dos hijos fueron hallados sin vida en su casa. Se investiga posible intoxicación mientras la Fiscalía espera resultados de la necropsia.

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