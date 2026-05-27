Aseguran Casi Dos Mil Litros de Hidrocarburo en Estacionamiento de Huauchinango, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla obtuvo autorización para la ejecución de una orden de cateo, en un inmueble ubicado en la calle Miguel Hidalgo, colonia Centro, municipio de Huauchinango, por la probable comisión de un delito en materia de hidrocarburo.

En el domicilio, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a una persona y aseguraron 24 garrafas de 50 litros, diez garrafas de 60 litros y seis garrafas de 20 litros llenas de combustible, además de dinero en efectivo.

Decomisan mil 900 litros de hidrocarburo en colonia Centro de Huauchinango, Puebla

La carpeta de investigación se inició en atención a una denuncia ciudadana, en la que informaron a la Fiscalía Federal que, en un negocio con fachada de estacionamiento público en la colonia Centro, se realizaban actividades relacionadas con la comercialización ilegal de combustible.

Ciudadanos refirieron que en el inmueble aparentemente se almacenaba gasolina, ya que el olor a combustible era perceptible en las inmediaciones del lugar, por lo que el fiscal federal solicitó autorización para ejecutar la orden de cateo.

El operativo en Huauchinango se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía Municipal y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Seguridad en Puebla: Operativos en Autopistas y Decomiso de Más de 200 Mil Litros de Gasolina

Sentencian a Edgar “N” por posesión ilícita de hidrocarburo en San José Miahuatlán, Puebla

La FGR a través de la FECOR en Puebla, obtuvo sentencia condenatoria contra Edgar "N", por haber acreditado su participación en la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Elementos de la Policía Federal circulaban en el kilómetro 070+000 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, tramo Cuacnopalan-Huitzo, en el municipio de San José Miahuatlán, cuando observaron un camión con uno de los faros fundido, por lo que le marcaron el alto.

Las autoridades localizaron cuatro contenedores con un total de tres mil 700 litros de hidrocarburo de los que Edgar "N" no pudo acreditar la legal posesión y procedencia, por lo que fue detenido y puesto a disposición del fiscal federal, quien aportó los elementos de prueba que derivaron en la sentencia de seis años y ocho meses de prisión y multa de 503 mil 291 pesos.

Con información de N+

GMAZ