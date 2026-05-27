Aseguran Casi Dos Mil Litros de Hidrocarburo en Estacionamiento de Huauchinango, Puebla

El combustible estaba siendo comercializado presuntamente de forma ilegal en plena colonia Centro del municipio ubicado en la Sierra Norte.

Asegurados Mil 900 Litros Hidrocarburo Huachicol Estacionamiento Público Huauchinango PueblaFoto: X @FGR_Pue

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Operativo en Huauchinango: decomisan 1,900 litros de combustible en un estacionamiento. La FGR y fuerzas de seguridad actúan ante denuncia ciudadana. Conoce los detalles de esta intervención.

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