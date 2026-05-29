Un Fisioterapeuta Fue Asesinado a Balazos en Huauchinango, Puebla

Familiares de la víctima sospechan de un sujeto quien vive en la demarcación por lo que proporcionaron información a las autoridades ministeriales.

Hiram Madrigal Pedraza fue asesinado en la calleFoto: Vecinos vigilantes Huauchinango

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Tragedia en Huauchinango: Hiram Madrigal, fisioterapeuta, fallece tras ser baleado. Familiares sospechan de un residente local. La investigación está en curso. Descubre más.

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