Un Fisioterapeuta Fue Asesinado a Balazos en Huauchinango, Puebla

Un hombre identificado como Hiram Madrigal Pedraza, de 45 años de edad y de profesión fisioterapeuta, perdió la vida tras ser víctima de una agresión armada en el municipio de Huauchinango, Puebla.

Vecinos de la zona alertaron a los cuerpos de emergencia tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Intentan salvar vida de Hiram Madrigal Pedraza en Huauchinango

Al sitio acudieron elementos de seguridad y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al hombre herido y lo trasladaron al Hospital General de Huauchinango, sin embargo, horas más tarde perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Hiram Madrigal era conocido en la región por su labor como fisioterapeuta y vivía cerca del sitio donde ocurrió el ataque.

Investigan homicidio de fisioterapeuta en calles de Huauchinango

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

Familiares de la víctima sospechan de un sujeto quien vive en la demarcación por lo que proporcionaron información a las autoridades ministeriales.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR