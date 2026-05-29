Anuncian Feria de Cuautlancingo 2026 en Puebla ¿Qué Artistas Están Confirmados?

Baile, música y tradiciones habrá en la Feria de Cuautlancingo 2026 del 20 al 28 de junio; Se esperan a alrededor de 18 mil asistentes.

Feria de Cuautlancingo 2026 y artistas confirmadosFoto: Gobierno de Cuautlancingo

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La Feria de Cuautlancingo 2026 promete ser inolvidable. Con Banda Cuisillos y Maldita Vecindad confirmados, espera más sorpresas. ¿Qué otros artistas se unirán? Mantente atento para más detalles.

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