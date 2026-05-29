Anuncian Feria de Cuautlancingo 2026 en Puebla ¿Qué Artistas Están Confirmados?

La fiesta regresa al estado de Puebla con la Feria Cuautlancingo 2026, conciertos, gastronomía y tradiciones llegan a este municipio del 20 al 28 de junio, en N+ te decimos qué artistas están confirmados para el evento.

Este espectáculo lleno de música y color promete ser uno de los más importantes de la entidad en el cual se esperan al rededor de hasta 18 mil asistentes.

En este evento se esperan artistas nacionales de diferentes tipos de género de música como el rock, banda, pop, e incluso infantil, por lo que serán viviendas familias completas de todo tipo de edades.

Además, contara con diversos juegos mecánicos para que disfruten desde los más pequeños hasta los adultos que les guste la adrenalina.

¿Qué artistas habrá en la Feria de Cuautlancingo 2026 de Puebla?

Aunque muchos especulan sobre la llegada de artistas como Nodal, Mijares y la Banda Cursillos, el Gobierno de Cuautlancingo únicamente ha confirmado dos presentaciones.

21 de junio Banda Cuisillos

24 de junio Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio

A través de sus redes sociales, el ayuntamiento dio a conocer que hasta este 29 de mayo, Banda Cuisillos y Maldita Vecindad y Los Hijos del 5º Patio son los únicos artistas confirmados para la Feria de Cuautlancingo 2026, por lo que pide a la sociedad esperar un poco para la revelación de los otros conciertos.

Entre los artistas sonados también se encuentra Alameños de la Sierra, Aaron y su Grupo Ilusión, un festival de sonideros, Batalla de Campeones, Tributo de Guardianas K-Pop y la Tercia de Ases, sin embargo esto no ha sido confirmado por los organizadores de la feria.

¿Cuánto costará el boleto para la Feria Cuautlancingo 2026?

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios de los boletos para la Feria de Cuautlancingo 2026, pero hay que tener en cuenta que el año pasado el acceso general estuvo en 100 pesos mientras que el Oro fue de 400 pesos, los cuales se adquirían en el modulo de la presidencia.

Con información de N+

MCS