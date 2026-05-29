Arturo “N” Enfrentará Proceso por Homicidio y Secuestro de Elementos Federales en Querétaro

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Arturo “N”, señalado por su probable participación en los delitos de homicidio y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés, en agravio de elementos de la Guardia Nacional.

¿Cómo ocurrieron los hechos que dieron origen a la investigación?

De acuerdo con la FGR, el caso se remonta al 29 de enero de 2026, cuando se reportó la desaparición de cuatro elementos de la Guardia Nacional que se dirigían a Querétaro a la altura de la comunidad de El Carmen, en el estado de Hidalgo.

Tras un operativo de búsqueda, las autoridades localizaron a tres de los elementos con vida, mientras que uno más fue encontrado sin vida sobre la vía Huichapan, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público Federal reunió diversos testimonios y elementos de prueba que permitieron obtener una orden de aprehensión en contra de Arturo “N”. El mandato judicial fue cumplimentado por agentes de la Policía Federal Ministerial con apoyo de personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la audiencia de continuación, una jueza de Control determinó vincular a proceso al imputado, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO 17 de Michoacán y otorgó un plazo de un mes para el desarrollo de la investigación complementaria.