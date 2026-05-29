Arturo “N” Enfrentará Proceso por Homicidio y Secuestro de Elementos Federales en Querétaro

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Arturo “N”, señalado por su probable participación en los delitos de homicidio y secuestro exprés en agravio.

FGR Logra Vinculación por Homicidio de Elemento Localizado en San Juan del RíoFoto: N+
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