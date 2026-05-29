Anuncian Corte de Luz Hoy y Mañana en Topolobampo; Esto Sabemos

Los trabajos de mantenimiento buscan reforzar la infraestructura eléctrica y reducir riesgos de fallas durante la temporada de altas temperaturas.

CFE Anuncia Apagones en Topolobampo por Mantenimiento Hoy 29 y 30 Mayo 2026Foto: N+

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CFE realizará cortes de luz en Topolobampo por mantenimiento el 29 y 30 de mayo. Mantente informado y sigue las recomendaciones para minimizar afectaciones.

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