Anuncian Corte de Luz Hoy y Mañana en Topolobampo; Esto Sabemos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció cortes programados de energía eléctrica para los días 29 y 30 de mayo de 2026 en el municipio de Ahome, Sinaloa, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con la información difundida por la División Noroeste de la paraestatal, la suspensión temporal del servicio afectará principalmente a la localidad de Topolobampo y podría extenderse hasta por seis horas continuas en cada jornada.

CFE anuncia cortes de luz en la localidad de Topolobampo.

Los apagones están programados para realizarse entre las 07:00 y las 13:00 horas durante ambos días. La CFE explicó que estas labores forman parte de acciones preventivas orientadas a fortalecer la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la región, especialmente ante el incremento en la demanda de energía que suele registrarse durante la temporada de calor.

La dependencia indicó que el objetivo de los trabajos es reducir riesgos de fallas mayores en la red eléctrica, así como prevenir problemas relacionados con sobrecargas y posibles afectaciones en transformadores. El aumento en el uso de ventiladores y equipos de aire acondicionado durante los meses más cálidos ha generado una mayor exigencia para la infraestructura de distribución eléctrica.

¿Cuáles son las recomendaciones ante el corte de luz en Topolobampo?

La principal zona contemplada dentro de estos trabajos es Topolobampo, en el municipio de Ahome. No obstante, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a cualquier actualización oficial, ya que podrían realizarse ajustes o ampliaciones en función de las necesidades técnicas detectadas durante las labores de mantenimiento.

Ante la suspensión temporal del servicio, la CFE emitió una serie de recomendaciones para reducir afectaciones en hogares, comercios y oficinas:

Mantener cargados teléfonos celulares y baterías externas

Evitar abrir constantemente el refrigerador

Tomar previsiones en caso de trabajar desde casa

Contar con lámparas o linternas disponibles

Desconectar aparatos electrónicos sensibles

Pidieron a la ciudadanía a estar atentos a los canales de comunicación oficiales para actualizaciones.

Asimismo, se pidió a los usuarios consultar información oficial sobre los cortes programados mediante las redes sociales de la CFE, el número de atención 071 y los canales de comunicación de Protección Civil, con el fin de conocer cualquier modificación relacionada con los trabajos.

Mientras se desarrollan estas acciones, habitantes de la zona afectada han comenzado a prepararse para las interrupciones temporales del suministro eléctrico previstas para este fin de semana.