Derrame de Pemex en Hidalgo Expone Riesgos de Salud y Desata Reclamos Vecinales

Habitantes de Santiago Tlapacoya denuncian falta de vigilancia y cuestionan la versión oficial sobre el incidente

Pobladores siguen expuestos a residuos de hidrocarburosFoto: Archivo | Cuartoscuro

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Estudios confirmaron la presencia de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno en el derrame registrado en Hidalgo

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