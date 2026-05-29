Dos hombres no identificados perdieron la vida luego de ser blanco de un ataque armado registrado cerca de las 8:00 de la noche de este jueves 28 de mayo en la comunidad de San Francisco de Asís, ubicada entre Puerto Interior y la comunidad de El Coecillo.

De acuerdo con los reportes, sujetos armados a bordo de un vehículo interceptaron a las víctimas y dispararon con armas largas sin mediar palabras.

Las víctimas intentaron huir de las balas pero fueron alcanzados

Aunque los afectados intentaron correr para resguardarse, fueron alcanzados por los proyectiles y cayeron en la vía pública. Tras la agresión, paramédicos confirmaron el fallecimiento de una de las personas atacadas en el lugar de los hechos.

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Uno de los agredidos murió en un hospital de Silao

Mientras que la segunda víctima perdió la vida posteriormente mientras recibía atención médica en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Silao.

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Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para practicarles la necropsia de ley. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, serán los encargados de realizar las investigaciones pertinentes.

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JIPV