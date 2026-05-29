Dos Hombres Fueron Asesinados en San Francisco de Asís en Silao, Guanajuato

Dos hombres fueron asesinados a balazos la noche del pasado jueves 28 de mayo en la comunidad de San Francisco de Asís en Silao, se desconoce la identidad de las víctimas.

Dos hombres fueron asesinados a balazos en San Francisco de Asís en Silao.N+

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Impactante ataque armado en San Francisco de Asís, Silao: dos hombres fueron asesinados. Las víctimas intentaron huir, pero fueron alcanzadas por las balas. Conoce más sobre este trágico suceso.

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