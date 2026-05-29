Detienen a Dos Menores de Edad por Robo de Camioneta en Ciudad Juárez

Dos menores de edad fueron detenidos tras una persecución, luego de amenazar con un cuchillo a una mujer para despojarla de su camioneta en el fraccionamiento Ciudad Moderna, en Ciudad Juárez.

Ladrones Chocaron Contra Automóvil Durante la PersecuciónFoto: N+

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Robo y persecución en Ciudad Juárez: Menores amenazan a mujer con cuchillo, roban su camioneta y chocan, dejando heridos graves. Más información aquí.

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