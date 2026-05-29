Detienen a Dos Menores de Edad por Robo de Camioneta en Ciudad Juárez

La noche del pasado jueves 28 de mayo se registró una persecución policiaca que culminó con la detención de dos menores de edad, luego del robo de una camioneta en el fraccionamiento Ciudad Moderna etapa dos, en Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, tres hombres, dos de ellos menores de edad, bajaron a una mujer de su camioneta tras amenazarla con un cuchillo en el cruce de las calles Osa Mayor y Eclipse Oriente, en el fraccionamiento mencionado.

Luego del robo, la víctima comenzó a pedir ayuda, alertando a sus familiares, quienes salieron de inmediato para perseguir a los presuntos responsables mientras realizaban el llamado al número de emergencias 911.

Ladrones Chocaron Contra Automóvil Durante la Persecución

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron localizar la camioneta robada e iniciaron una persecución sobre la calle Sierra de los Armadillos.

Al incorporarse a la Av. Tecnológico, la camioneta hurtada le cortó el paso a un automóvil color morado en el que viajaban una mujer embarazada y un hombre, quienes resultaron con lesiones de gravedad. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarles atención médica y posteriormente trasladarlos a un hospital.

Detienen a Dos Menores de Edad

Hasta el momento, autoridades informaron que elementos de la Policía Municipal lograron detener a un menor de 17 años identificado con las iniciales A. Y. M. C., así como a otro adolescente cuya identidad no ha sido revelada. Ambos serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal y responder por los hechos ocurridos.