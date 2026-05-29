Conductor en Aparente Estado de Ebriedad Provoca Accidente y Huye en Ciudad Juárez

Durante la noche del pasado jueves 28 de mayo, se registró un accidente vial protagonizado por un hombre que presuntamente conducía en estado de ebriedad sobre las calles de la colonia Fronteriza, en Ciudad Juárez.

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor, de aproximadamente 44 años de edad, circulaba a exceso de velocidad a bordo de un automóvil color gris sobre la calle Del 57.

Al llegar al cruce con la calle Del Mimbre, perdió el control del vehículo y terminó impactado contra un montículo de tierra cercano a una vivienda, para posteriormente darse a la fuga.

Vecinos Reportaron el Accidente al 911

Tras lo ocurrido, vecinos del sector realizaron el llamado al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial.

Los oficiales acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente; sin embargo, mientras continuaban con las investigaciones, el responsable decidió regresar al lugar de los hechos. Al observarlo, los agentes procedieron a asegurarlo y ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.