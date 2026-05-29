Conductor en Aparente Estado de Ebriedad Provoca Accidente y Huye en Ciudad Juárez

Un hombre en aparente estado de ebriedad chocó en calles de la colonia Fronteriza y abandonó su vehículo tras el accidente.

Responsable regresó al lugar y fue detenidoFoto: N+

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Accidente en la colonia Fronteriza: un hombre presuntamente ebrio choca y abandona su auto. Regresa al lugar y es detenido.

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