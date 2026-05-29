Detienen a Irvin “N”, Dueño de la Agencia que Presuntamente Defraudó a Decenas en León

Autoridades estatales confirmaron que Irvin Joel “N” dueño de una agencia de viajes que presuntamente defraudó a decenas de personas en León, Guanajuato, ya fue vinculado a proceso.

Irving Joel presuntamente defraudó a más de 200 personas.N+

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Irving Joel, dueño de Go Traveling Bajío, detenido por defraudar a decenas en León. El fraude supera los 15 millones de pesos.

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