Irvin Víctor Joel “N”, propietario de la agencia de viajes Go Traveling Bajío, la cual presuntamente defraudó a decenas de personas, ya fue detenido y vinculado a proceso.

Así lo dio a conocer el fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, sin embargo, no informó el lugar donde fue localizado, solamente que se realizaron diversos cateos para ubicarlo.

El fraude asciende aproximadamente a 15 millones de pesos

El fiscal Alatriste añadió, que se encuentra en prisión preventiva Irvin Víctor Joel, por el delito de defraudación. Además de que son 209 denuncias las que presenta el detenido, en cifras, el fraude asciende a más de 15 millones de pesos aproximadamente.

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Irvin Víctor Joel era buscado desde el domingo 17 de mayo

El propietario de la agencia de viajes, había desaparecido desde el pasado domingo 17 de mayo, aparentemente el sábado 16 de mayo había realizado el cobro de los últimos pagos.

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El domingo por la madrugada, decenas de personas que ya tenían su viaje pagado, se quedaron esperando a los camiones que los iban a trasladar a sus destinos.

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JIPV