Dan Último Adiós a Valentina Niña de 7 Años; Fue Víctima Colateral de un Ataque en Guanajuato

Valentina, menor de 7 años de edad falleció al ser víctima colateral de un ataque armado en calles de la colonia 18 de agosto el pasado martes por la noche, familiares exigen justicia por su muerte.

Valentina de 7 años murió al ser víctima colateral de un ataque en Irapuato.N+

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Despedimos a Valentina, niña de 7 años, víctima de un tiroteo en Guanajuato. Familiares y amigos lanzan globos blancos en su honor y piden justicia. Conoce más detalles.

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