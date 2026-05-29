Valentina Escarlet Barroso Esparza de 7 años de edad, fue víctima colateral de un ataque armado el pasado martes 26 de mayo en la colonia 18 de agosto de Irapuato, Guanajuato.

Familiares, amigos y habitantes del municipio despidieron a Valentina, con una misa de cuerpo presente en el templo de La Sagrada Familia.

Valentina cumpliría 8 años de edad este próximo sábado

Durante el trayecto al panteón municipal donde reposan sus restos, decenas de personas que acompañaron a la carroza, lanzaron globos blancos al aire.

La menor será recordada como una niña buena, traviesa, alegre que le encantaba jugar con sus amigos, indicaron familiares. El próximo sábado 30 de mayo, Valentina cumpliría 8 años de edad.

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Familiares convocan marcha para exigir justicia por la muerte de Valentina

Fue el pasado martes 26 de mayo cuando sucedió la tragedia, en calles de la colonia 18 de agosto de Irapuato. Hombres armados dispararon contra una persona que estaba cerca de tres menores, entre ellos, Valentina, quien ha sido la única que ha muerto por el ataque.

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Familiares y amigos de la menor, están convocando a una manifestación para llevarse a cabo el próximo sábado 30 de mayo, para exigir justicia por su muerte. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los otros dos menores y no se cuenta con detenidos por los hechos.

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JIPV