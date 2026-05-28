Aseguran 25 Toneladas de Productos Abarrotes Valuadas en 2.3 Millones de Pesos en León

Autoridades de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en coordinación con varias dependencias, lograron el aseguramiento en un inmueble de León, de 25 toneladas de abarrotes valuadas en aproximadamente 2.3 millones de pesos.

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De acuerdo a la misma dependencia de Seguridad, lo anterior se logró gracias a una investigación relacionada con robo de autotransporte, por lo que se coordinó un operativo en León, para dar con el inmueble.

Asimismo, se destacó que lo anterior fue gracias a la estrategia CONFIA, integrada por la Policía Estatal de Caminos, Grupo Táctico Regional y personal operativo de la Región X de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con Fiscalía General de la República, Defensa y Guardia Nacional.

De acuerdo a los hechos, los elementos de seguridad acudieron al lugar indicado, donde inmediatamente desplegaron un operativo en la zona, con la finalidad de resguardar el área y ver si no había personas sospechosas.

Ante ello, se procedió a realizar el aseguramiento del inmueble ubicado en la zona del Parque Ecológico de León, donde también encontraron cuatro cajas secas con reporte de robo y una plataforma acoplada a contenedor cargada con 25 toneladas de abarrotes también con reporte de robo.

Encuentra vehículos robados, armas y diferentes tipos de droga

Dentro de este mismo operativo, los elementos de Seguridad, pudieron también encontrar en el lugar cartuchos útiles calibre 9 milímetros y 5.56, un cargador, pipas y diversas dosis de droga con características de marihuana y cristal.

Como resultado de este cateo, toda la mercancía asegurada por los uniformados, fue presentada ante las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de iniciar con la carpeta de investigación.

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