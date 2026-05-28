Aseguran 25 Toneladas de Productos Abarrotes Valuadas en 2.3 Millones de Pesos en León

Elementos de varias corporaciones de Seguridad participaron en este operativo realizado en un inmueble en la zona del Parque Ecológico de León.

Resguardan la zona.Foto: @pazgobgente

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Operativo en León: 25 toneladas de abarrotes y más hallazgos. Estrategia CONFIA en acción. ¿Qué más encontraron las autoridades? Infórmate aquí.

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