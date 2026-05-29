Reporte de Garitas Tijuana Hoy 29 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Vas a cruzar? La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 29 de mayo presentan tiempos variables.

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 22 de Mayo: Tiempos de Espera en la LíneaReporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 22 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea | Foto: N+

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Actualización de tiempos en Garitas de Tijuana: San Ysidro y Otay con esperas de hasta 1h 30m. Autoridades recomiendan planear con anticipación. Infórmate más.

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