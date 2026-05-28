Detienen a Nueve por Presunto Secuestro de Migrantes en Tijuana

Presuntamente, captaban a sus víctimas en el aeropuerto, prometiéndoles cruzar a Estados Unidos; sin embargo, los privaban de la libertad y exigían dinero a sus familias.

Detienen a Nueve por Secuestro y Extorsion de Migrantes en TijuanaFoto: FGE

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Cae célula criminal en Tijuana: captaban migrantes en el aeropuerto para secuestrarlos y extorsionar a sus familias. Descubre cómo operaban.

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