Detienen a Nueve por Presunto Secuestro de Migrantes en Tijuana

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó sobre la detención de nueve personas presuntamente vinculadas a una célula criminal dedicada al secuestro y extorsión de migrantes en Tijuana. De acuerdo con la investigación, los imputados, originarios de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, captaban a sus víctimas en el aeropuerto bajo la promesa de ayudarlas a cruzar hacia Estados Unidos, para después privarlas de la libertad y exigir dinero a sus familiares.

Las indagatorias iniciaron luego de una denuncia presentada el pasado 21 de marzo de 2026 por dos víctimas. Una de ellas relató que llegó a Tijuana procedente de Chiapas tras haber sido deportada de Estados Unidos y que, al buscar regresar al vecino país, contactó a sujetos que supuestamente facilitarían el cruce fronterizo. Sin embargo, al arribar al aeropuerto, ella y otra mujer fueron retenidas y trasladadas a una casa de seguridad.

Detienen a nueve personas por presunto secuestro de migrantes en Tijuana.

Según la información proporcionada por las autoridades, durante el cautiverio las víctimas sufrieron agresiones físicas y psicológicas, además de presenciar actos violentos contra otra persona retenida en el lugar. Los presuntos responsables mantenían comunicación con familiares de las afectadas para exigir pagos económicos a cambio de su liberación.

Las investigaciones permitieron establecer el modo de operación de la organización, que utilizaba engaños relacionados con el cruce ilegal hacia Estados Unidos para atraer a migrantes y posteriormente extorsionar a sus familias mediante llamadas telefónicas. También se indicó que algunos hoteles de la ciudad eran utilizados como puntos de entrega tras concretarse los pagos exigidos por los captores.

La denunciante fue abandonada posteriormente en las inmediaciones de un hotel ubicado sobre el bulevar Insurgentes, desde donde logró pedir ayuda y dar aviso a las autoridades. A partir de ese momento se desplegaron labores de inteligencia, análisis de información y seguimiento por parte de agentes de la Agencia Estatal de Investigación.

La Fiscalía señaló que hasta el momento se tienen confirmadas legalmente dos víctimas directas, aunque existen indicios de que pudiera haber más personas afectadas por esta misma supuesta célula criminal. Los nueve detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial mientras continúan las investigaciones correspondientes.

El caso permanece bajo seguimiento de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las diligencias para determinar el alcance de las actividades atribuidas a los detenidos.