Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 29 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este viernes 29 de mayo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
Carril Normal: 15 minutos | 1 línea abierta
SENTRI: 15 minutos | 2 líneas abiertas
Ready Lane: 15 minutos | 1 línea abierta
Carril Normal Peatonal: 4 minutos | 2 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
Carril Normal: 1 hora | 2 línea abierta
SENTRI: 10 minutos | 4 líneas abiertas
Ready Lane: 1 hora | 2 línea abierta
Carril Norma peatonal: 25 minutos | 3 líneas abierta
Ready Lane peatonal: 25 minutos | 5 líneas abierta
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG