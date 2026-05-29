Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 29 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy viernes 29 de mayo

Reporte de Garitas Mexicali Hoy 21 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y TiemposReporte de Garitas Mexicali Hoy 21 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+

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Atención conductores: las Garitas de Mexicali presentan tiempos de espera variables. Planifica tu cruce y revisa los reportes en tiempo real para evitar sorpresas.

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