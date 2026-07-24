Tráfico vehicular

Así Amanecen las Garitas de Mexicali Hoy 24 de Julio de 2026; Tiempo de Espera en la Línea

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy viernes 24 de Julio

Garitas de MexicaliTiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy: Así Están las Garitas | Foto: N+

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Cruzar por Mexicali este viernes puede tomar hasta 1 hora. Consulta los tiempos de espera y planifica tu cruce con anticipación. Mantente informado.

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