¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 23 de Julio 2026

¿Viajas en carretera hoy? Infórmate sobre los bloqueos y afectaciones en las principales autopistas de México este 23 de julio de 2026. No te pierdas el reporte completo de N+, para que evites contratiempos y llegues a tiempo a tu destino.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Así están las carreteras hoy

Hoy 23 de julio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:

Autopista México-Querétaro

A las 6:19 a.m., carga vehícular en Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección a la CDMX, sin reporte de incidentes.

Choque entre taxi y tráiler rumbo a la CDMX, a la altura de San Martín Tepetlixpan, Cuautitlán Izcalli, Edomex, una mujer embarazada resultó lesionada.

Veracruz

A las 6:34 a.m., cierre parcial de circulación cerca del km.005+200 de la carretera Libramiento Veracruz, por accidente vial.

Chiapas

A las 2:31 a.m., cierre parcial de circulación cerca del km.000+100, por accidente vial.

Puebla:

A las 12:41 a.m., cierre parcial de circulación cerca del km. 199+900 de la carretera Puebla-Orizaba, por accidente vial.

Con información de N+

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