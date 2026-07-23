¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 23 de Julio 2026

¿Viajas en carretera hoy? Infórmate sobre los bloqueos y afectaciones en las principales autopistas de México este 23 de julio de 2026. No te pierdas el reporte completo de N+, para que evites contratiempos y llegues a tiempo a tu destino.
Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Así están las carreteras hoy
Hoy 23 de julio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:
Autopista México-Querétaro
A las 6:19 a.m., carga vehícular en Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección a la CDMX, sin reporte de incidentes.
Choque entre taxi y tráiler rumbo a la CDMX, a la altura de San Martín Tepetlixpan, Cuautitlán Izcalli, Edomex, una mujer embarazada resultó lesionada.
Veracruz
Chiapas
Puebla:
Con información de N+
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