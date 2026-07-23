Tráfico vehicular

¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México este 23 de Julio 2026

Así están las principales carreteras de México hoy, 23 de Julio de 2026, para que tomes precauciones

Accidente en carretera Puebla-Huajuapan de LeónAccidente en carretera Puebla-Huajuapan de León ayer 22 de julio de 2026. Foto: X@GN_Carreteras

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Atención conductores: Hoy 23 de julio, accidentes en la México-Querétaro y otras carreteras afectan el tráfico. Consulta el reporte completo de N+ para planificar tu ruta.

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