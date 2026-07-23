Tráfico vehicular

Reporte de Garitas Tijuana Hoy 23 de Julio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy jueves 23 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Garitas TijuanaFoto: N+

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¡Atención! Las garitas de Tijuana hoy tienen tiempos variables. San Ysidro: 1h15m en línea normal. Planifica tu cruce y mantente informado con reportes en vivo.

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