Encuentran Restos Humanos en un Basurero en Santa Rosa de Lima en Villagrán, Guanajuato

Autoridades estatales investigan el hallazgo de restos humanos en un basurero en la comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagrán, Guanajuato.

Encuentran restos humanos en la comunidad de Santa Rosa de Lima.N+

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Impactante hallazgo en Santa Rosa de Lima: encuentran restos humanos en un basurero. Autoridades investigan posibles siete cuerpos. La comunidad está en alerta.

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