La Fiscalía General del Estado de Guanajuato investiga el hallazgo de restos humanos localizados en un sitio utilizado como tiradero de

basura en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar podrían encontrarse al menos siete cuerpos, entre ellos dos mujeres; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ministeriales.

La zona fue asegurada por elementos de corporaciones estatales y federales

El hallazgo provocó un amplio operativo de seguridad en el que participaron elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y de la Defensa, quienes aseguraron la zona para las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se informó que los cuerpos habrían sido localizados al interior de un socavón de aproximadamente cinco metros de profundidad, y que algunos de ellos presentarían poco tiempo de haber sido inhumados.

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Este hecho se suma a otros hallazgos recientes en comunidades cercanas, donde en semanas anteriores se han localizado hasta 13 cuerpos en pozos de agua, lo que ha generado preocupación entre habitantes de la región.

Las víctimas aún no han sido identificadas por las autoridades

Hasta la noche de este martes, las víctimas no habían sido identificadas. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las investigaciones correspondientes y la realización de pruebas periciales.

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La zona permanece resguardada por elementos de la Guardia Nacional, mientras habitantes de la comunidad han expresado temor ante la presencia de estos hechos violentos en la región.

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