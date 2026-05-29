¿A Qué Hora Inicia la Huelga Nacional de la CNTE? Habrá Protestas este 1 de Junio 2026

Contempla salir con tiempo por la huelga nacional de la CNTE del próximo 1 de junio de 2026; te contamos a qué hora comenzará

Paro nacional de la CNTE.El próximo 1 de junio de 2026, será la huelga nacional de la CNTE. Foto: Cuartoscuro
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