¿A Qué Hora Inicia la Huelga Nacional de la CNTE? Habrá Protestas este 1 de Junio 2026

Toma tus previsiones, porque el próximo 1 de junio de 2026, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevarán a cabo su huelga nacional, en N+ te compartimos a qué hora inician las protestas.

El paro nacional forma parte de una jornada de movilizaciones para exigir atención a sus demandas laborales, salariales y educativas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CNTE Mantiene Plantón en CDMX y Alista Movilizaciones para este Viernes

¿A qué hora inicia la huelga nacional de la CNTE?

Las actividades comenzarán a las 9:00 de la mañana con una marcha en la Ciudad de México (CDMX) que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.

Tras concluir la movilización, integrantes de la CNTE instalarán un plantón permanente en la Plaza de la Constitución, donde permanecerán como medida de presión hacia las autoridades federales.

La decisión fue aprobada durante la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora, en la que participaron cerca de 300 delegadas y delegados provenientes de distintos estados del país.

Considera que en el caso de la CDXM, se prevé que las movilizaciones generen afectaciones viales en algunas de las principales avenidas de la capital como Paseo de la Reforma, Juárez y las inmediaciones del Centro Histórico.

Por su parte, hasta el momento, no todas las entidades del país han confirmado suspensión generalizada de clases; sin embargo, algunas secciones sindicales podrían sumarse al paro nacional, lo que también provocaría afectaciones en escuelas públicas de distintos estados.

Este viernes, se cumplen cinco días de movilizaciones de la CNTE; han instalado un campamento en calles del centro de la capital.

FBPT