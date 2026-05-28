Querétaro Será Sede de Feria Internacional del Libro con Entrada Libre; ¿Cuándo?

Este 30 de mayo se realizará en Querétaro la Feria Internacional del Libro, un evento que reunirá a escritores, académicos y promotores culturales iberoamericanos con el objetivo de fomentar la lectura, el arte y el intercambio cultural entre los asistentes.

¿Dónde y qué actividades habrá durante la Feria Internacional del Libro?

La jornada se llevará a cabo de 9 de la mañana a 7 de la noche en Plateros 102, en la colonia Carretas de la capital queretana, donde el público podrá participar en distintas actividades con acceso libre.

De acuerdo con los organizadores, los asistentes tendrán la oportunidad de convivir directamente con autores invitados, participar en conversatorios y obtener firmas de libros, además de conocer distintas propuestas literarias y culturales.

Alejandro García, presidente de la Red Iberoamericana de Escritores, destacó que uno de los objetivos del encuentro es acercar a los lectores con los escritores y abrir espacios de diálogo en torno a la literatura y la cultura.

Asimismo, señaló que dentro de esta edición también se buscará dar un papel importante a la participación de las mujeres dentro del ámbito literario y académico.