Querétaro Será Sede de Feria Internacional del Libro con Entrada Libre; ¿Cuándo?

La Feria Internacional del Libro de Querétaro reunirá a escritores, académicos y promotores culturales iberoamericanos en un evento con acceso libre que incluirá conversatorios y firmas de libros.

Anuncian Feria Internacional del Libro en la Capital QueretanaFoto: N+

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Descubre la Feria Internacional del Libro en Querétaro este 30 de mayo. Entrada libre para disfrutar de conversatorios, firmas de libros y más. ¡No te lo pierdas!

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