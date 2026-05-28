Detectan Internos con Celulares Usados para Presuntas Extorsiones en San Luis Potosí

La Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí detectó en lo que va del año cuatro casos de personas privadas de la libertad que presuntamente utilizaban teléfonos celulares para cometer extorsiones desde distintos centros penitenciarios de la entidad.

¿Cómo fueron detectados los internos que presuntamente realizaban extorsiones desde prisión?

El secretario de Seguridad Pública, Jesús Juárez Hernández, informó que los casos fueron descubiertos durante las revisiones e inspecciones periódicas que se realizan en los penales de San Luis Potosí, donde localizaron aparatos de telefonía celular, objetos que están prohibidos dentro de los centros de reclusión.

El funcionario explicó que la nueva ley anti extorsión contempla sanciones para cualquier persona sorprendida con celulares dentro de una cárcel, incluyendo internos, custodios o visitas, al considerar que estos dispositivos pueden ser utilizados para cometer delitos.

Además, destacó que actualmente las supervisiones en los centros penitenciarios se realizan al menos una vez por mes en cada penal, lo que ha permitido disminuir este tipo de prácticas de manera significativa.

Juárez Hernández agregó que cada vez que se detecta un teléfono celular dentro de un centro penitenciario se inicia una carpeta de investigación por el delito de extorsión, conforme a lo establecido en el Código Penal vigente.