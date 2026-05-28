Detectan Internos con Celulares Usados para Presuntas Extorsiones en San Luis Potosí

Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí informó que durante este año se han detectado cuatro casos de personas privadas de la libertad que presuntamente utilizaban teléfonos celulares.

Autoridades Refuerzan Inspecciones en Penales de SLPFoto: N+

Destacado

Cuatro casos de extorsión desde prisiones en San Luis Potosí. Inspecciones mensuales revelan celulares prohibidos. ¿Qué medidas se están tomando?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+