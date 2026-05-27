Fenapo 2026: ¿Quiénes son los Artistas Confirmados para el Evento Gratuito en San Luis Potosí?

La Feria Nacional Potosina 2026 fue presentada oficialmente con una cartelera encabezada por Katy Perry y Mötley Crüe, además de artistas como Bizarrap y Santa Fe Klan.

Fenapo 2026 Tendrá Artistas Internacionales y Campeonato Mundial EcuestreFoto: N+

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¡Katy Perry y Mötley Crüe en la Feria Nacional Potosina 2026! Disfruta de acceso gratuito y espectáculos de primer nivel. Descubre más sobre este evento imperdible.

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