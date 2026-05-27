Fenapo 2026: ¿Quiénes son los Artistas Confirmados para el Evento Gratuito en San Luis Potosí?

La Feria Nacional Potosina 2026 fue presentada oficialmente este martes con una cartelera que incluye artistas internacionales como Mötley Crüe y Katy Perry, además de competencias ecuestres de talla mundial y remodelaciones en el recinto ferial.

¿Qué artistas estarán en la FENAPO 2026 y cuándo se presentarán?

En esta edición se confirmó la presentación de Mötley Crüe, Katy Perry, Bizarrap, Santa Fe Klan, Gloria Trevi, Kenia OS, Ramón Ayala, Lila Downs y Sin Bandera, entre otros artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo.

Durante el anuncio oficial, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que se mantendrán los accesos gratuitos y los juegos mecánicos sin costo, además de ampliar la participación de municipios potosinos en las áreas gastronómicas y artesanales.

El mandatario destacó que esta edición buscará atraer visitantes de distintos estados del país gracias a su oferta musical y turística, además de generar una importante derrama económica para San Luis Potosí.

Entre las novedades, confirmó la remodelación del palenque y mejoras en servicios para visitantes, como baños y espacios de atención al público.

Asimismo, anunció que la Arena Potosí será sede del Campeonato Mundial de Reining, competencia ecuestre internacional que anteriormente se realizaba en ciudades como Oklahoma y Las Vegas.