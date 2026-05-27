VIDEO: Katy Perry Estará Gratis en la Fenapo 2026 en San Luis Potosí: ¿Cuándo?
La artista anunció en un video en sus redes sociales que, estará totalmente gratis en la Feria Nacional de San Luis Potosí
La artista anunció en un video en sus redes sociales que, estará totalmente gratis en la Feria Nacional de San Luis Potosí
Katy Perry dio una noticia importante a sus fans en México, ya que la artista anunció que estará totalmente gratis en la Fenapo de San Luis Potosí, en agosto 2026.
La Fenapo es la Feria Nacional Potosina, la celebración más grande e importante de la entidad.
En un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista estadounidense lo acompañó con el mensaje:
"FREE SHOW IN FENAPO. TE AMO KATYGATOS"
La artista se presentará en el Teatro del Pueblo de la Fenapo el próximo martes 25 de agosto de 2026.
Dijo sentirse muy feliz de poder regresar a México y ver a sus fans, totalmente gratis, en un súper show.
"Mexican KATYGATOS, Vamos"
La primera vez que Katy Perry se presentó en México fue en 2011 con California Dreams Tour. Su más reciente tour fue el que presentó en 2025 con The Lifetimes Tour en CDMX en abril, así como en Monterrey y Guadalajara.
La Feria Nacional Potosina (Fenapo) es una de las ferias más importantes del país. Se realiza cada año entre agosto y septiembre. La Fenapo se ha vuelto viral y muy popular en los años recientes porque muchos conciertos que se hacen en el Teatro del Pueblo han acudido artistas de talla internacional y gratis.
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