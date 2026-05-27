VIDEO: Katy Perry Estará Gratis en la Fenapo 2026 en San Luis Potosí: ¿Cuándo?

La artista anunció en un video en sus redes sociales que, estará totalmente gratis en la Feria Nacional de San Luis Potosí

Katy Perry en la FenapoCuartoscuro
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