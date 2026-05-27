VIDEO: Katy Perry Estará Gratis en la Fenapo 2026 en San Luis Potosí: ¿Cuándo?

Katy Perry dio una noticia importante a sus fans en México, ya que la artista anunció que estará totalmente gratis en la Fenapo de San Luis Potosí, en agosto 2026.

La Fenapo es la Feria Nacional Potosina, la celebración más grande e importante de la entidad.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista estadounidense lo acompañó con el mensaje:

"FREE SHOW IN FENAPO. TE AMO KATYGATOS"

¿Cuándo se presentará Katy Perry en la Fenapo?

La artista se presentará en el Teatro del Pueblo de la Fenapo el próximo martes 25 de agosto de 2026.

Dijo sentirse muy feliz de poder regresar a México y ver a sus fans, totalmente gratis, en un súper show.

"Mexican KATYGATOS, Vamos"

Katy Perry en México

La primera vez que Katy Perry se presentó en México fue en 2011 con California Dreams Tour. Su más reciente tour fue el que presentó en 2025 con The Lifetimes Tour en CDMX en abril, así como en Monterrey y Guadalajara.

¿Qué es la Fenapo?

La Feria Nacional Potosina (Fenapo) es una de las ferias más importantes del país. Se realiza cada año entre agosto y septiembre. La Fenapo se ha vuelto viral y muy popular en los años recientes porque muchos conciertos que se hacen en el Teatro del Pueblo han acudido artistas de talla internacional y gratis.

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