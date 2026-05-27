Reporte de Disparos Causa Cateo en Presunto Punto de Droga en Veracruz; Hay Detenidos
En Minatitlán, se reportó un operativo de cateo en una vivienda usada como presunto punto de venta de droga. Se reportó la detención de cinco personas y el aseguramiento de diversos artículos.
Foto: N+
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Vecinos de Minatitlán alertan sobre disparos y provocan cateo en vivienda sospechosa. Hay 5 personas detenidas y artículos incautados.
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PorRedacción N+
Tras una intensa movilizaciónpoliciaca registrada durante la noche del pasado lunes 26 de mayo en Minatitlán luego de que vecinos del sector reportaran detonaciones de armadefuego al interior de una vivienda en la colonia Playón Sur; el alertamiento originó un cateo, donde como saldo se reportaron cinco personas detenidas y diversos objetosasegurados.
La vivienda señalada por los habitantes se encuentra ubicada sobre la calle Carranza entre Colima y Mérida en la colonia antes mencionada pertenecente a la ciudad de Minatitlán en el sur de Veracruz, lugar donde los colonosreportaron haber escuchado variosdisparos de arma de fuego, motivo que por el cual dieronparte a las instanciascompetentes.
Fiscalía aseguró diversos cartuchos y casquillos en el lugar
Personal de la Fiscalíaacudieron al lugar para catear la vivienda la cual, sería presuntamentepuntode venta de droga. Al interior del inmueble en cuestión, se logró la detención de cinco personas en flagrancia y se asegurarondiversosartículos entre ellos:
cartuchos de armadefuego
casquillos de diferentescalibres
una báscula gramera.
Las cinco personas detenidas y objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y será en próximosdías cuando se defina su situaciónjurídica.
Mujer sufre ataque armado en salón de belleza
Una mujer identificada Verónica Montes de Oca Vazquez de 41 años, con domicilio en Córdoba, fue víctima de un ataque armado la tarde de este miércoles, cuando se encontraba dentro de un salón de belleza ubicado en el cruce de la calle 5 y avenida 3 del municipio de Cuitláhuac.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector reportaron al número de emergencias varias detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de atención.
Al sitio acudieron elementos policiacos y paramédicos, quienes encontrarona la mujer con diversas lesiones provocadas por impactos de bala y fue trasladada de emergencia al Hospital General Córdoba Yanga.
Se dio a conocer que Verónica llegó resguardada por elementos policiacos para recibiratenciónmédica. Mientras que la Fiscalía investiga el móvil del ataque, además de informar que dieron inicio a una carpeta de investigación de estos hechos.