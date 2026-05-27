Reporte de Disparos Causa Cateo en Presunto Punto de Droga en Veracruz; Hay Detenidos

En Minatitlán, se reportó un operativo de cateo en una vivienda usada como presunto punto de venta de droga. Se reportó la detención de cinco personas y el aseguramiento de diversos artículos.

Detenidos tras cateo en presunto punto de venta de droga en el sur de VeracruzFoto: N+

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Vecinos de Minatitlán alertan sobre disparos y provocan cateo en vivienda sospechosa. Hay 5 personas detenidas y artículos incautados.

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