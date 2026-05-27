Reporte de Disparos Causa Cateo en Presunto Punto de Droga en Veracruz; Hay Detenidos

Tras una intensa movilización policiaca registrada durante la noche del pasado lunes 26 de mayo en Minatitlán luego de que vecinos del sector reportaran detonaciones de arma de fuego al interior de una vivienda en la colonia Playón Sur; el alertamiento originó un cateo, donde como saldo se reportaron cinco personas detenidas y diversos objetos asegurados.

La vivienda señalada por los habitantes se encuentra ubicada sobre la calle Carranza entre Colima y Mérida en la colonia antes mencionada pertenecente a la ciudad de Minatitlán en el sur de Veracruz, lugar donde los colonos reportaron haber escuchado varios disparos de arma de fuego, motivo que por el cual dieron parte a las instancias competentes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Operativos de Cateo Dejan Saldo de 24 Personas Detenidas en Veracruz

Fiscalía aseguró diversos cartuchos y casquillos en el lugar

Personal de la Fiscalía acudieron al lugar para catear la vivienda la cual, sería presuntamente punto de venta de droga. Al interior del inmueble en cuestión, se logró la detención de cinco personas en flagrancia y se aseguraron diversos artículos entre ellos:

cartuchos de arma de fuego

casquillos de diferentes calibres

una báscula gramera.

Las cinco personas detenidas y objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y será en próximos días cuando se defina su situación jurídica.

Mujer sufre ataque armado en salón de belleza

Una mujer identificada Verónica Montes de Oca Vazquez de 41 años, con domicilio en Córdoba, fue víctima de un ataque armado la tarde de este miércoles, cuando se encontraba dentro de un salón de belleza ubicado en el cruce de la calle 5 y avenida 3 del municipio de Cuitláhuac.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector reportaron al número de emergencias varias detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de atención.

Al sitio acudieron elementos policiacos y paramédicos, quienes encontraron a la mujer con diversas lesiones provocadas por impactos de bala y fue trasladada de emergencia al Hospital General Córdoba Yanga.

Se dio a conocer que Verónica llegó resguardada por elementos policiacos para recibir atención médica. Mientras que la Fiscalía investiga el móvil del ataque, además de informar que dieron inicio a una carpeta de investigación de estos hechos.