¿Buscas Ingresar a la UASLP? Esta es la Fecha Limite para Registrarte en Linea

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí informó que este 31 de mayo concluirá la etapa de registro en línea para los aspirantes que buscan ingresar a alguno de sus programas académicos durante el proceso de admisión 2026.

¿Qué deben hacer los aspirantes antes de que cierre el proceso de registro?

La institución exhortó a las y los interesados a revisar cuidadosamente la documentación requerida, así como la carrera y campus seleccionados, antes de completar su registro. Entre los documentos solicitados se encuentran el acta de nacimiento, CURP, fotografía y una constancia que acredite que cursan el último año de preparatoria; quienes ya concluyeron el bachillerato deberán presentar su certificado.

La universidad precisó que la fecha límite para acreditar la conclusión total de los estudios de nivel medio superior será el 26 de junio, por lo que los aspirantes deberán cargar su certificado oficial a más tardar ese día.

¿Cuándo se aplicará el examen de admisión?

La UASLP detalló que el examen de admisión se realizará el próximo 3 de julio. La evaluación de conocimientos está programada para las 8:00 de la mañana, mientras que el examen psicométrico se aplicará a partir de la 1:00 de la tarde.

La institución reiteró el llamado a los jóvenes a completar oportunamente cada etapa del proceso para evitar contratiempos y asegurar su participación en el examen de ingreso.