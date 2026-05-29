¿Buscas Ingresar a la UASLP? Esta es la Fecha Limite para Registrarte en Linea

La UASLP exhortó a las y los jóvenes interesados en ingresar a la institución a completar su registro y verificar que toda su documentación esté en regla.

UASLP Entra en Etapa Final de su Proceso de Admisión 2026Foto: N+
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